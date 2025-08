Große Abordnung aus Herzogenburg bei der Kletter-WM in Helsinki

Am Anfang war es ein kleiner Verein, der Kindern das Klettern ermöglichen wollte. Mittlerweile stellen die Naturfreunde Herzogenburg eine der größten Gruppen aus Österreich bei der gerade laufenden Jugend-WM in Helsinki.

Im Speedbewerb am Sonntag werden von den mitgereisten Trainern, Unterstützern und Eltern große Talente angefeuert - so wie Staatsmeisterin Johanna Nagl in der U-19.

Dazu kommen Maya Walter in der U-17 und Tobias Reiff bei den U-17-Burschen.