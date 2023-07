Steil bergauf: Herzogenburgs Kletterer überzeugten auch in Imst

Es geht steil bergauf bei den Kletterern der Naturfreunde Herzogenburg. Angeführt von Kevin Amon entwickelt sich eine größer werdende Gruppe von talentierten Athleten, die über die Landesgrenzen hinweg positiv auffallen.

Amon schaffte es bei den European Games in Polen im Speed Bewerb auf den starken sechsten Platz in der allgemeinen Klasse. Zuvor hatte er bei der Jugend-EM in Duisburg den österreichischen Rekord auf 5,507 Sekunden verbessert.

Im Weltcup etabliert

Amon hat das Starter-Ticket für alle Weltcups und ist deswegen direkt vom Jugend-Europacup in Imst weiter nach Villars in die Schweiz gereist. In Imst schaffte der Kletterer im Speed Bewerb Platz zwei.