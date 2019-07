Kitzbühel: Thiem lässt Ofner im Österreicher-Duell keine Chance

Tennis-Fans sind hart im Nehmen. Was mussten sie gestern in Kitzbühel nicht alles über sich ergehen lassen, ehe dann endlich Dominic Thiem zur Primetime seinen großen Auftritt hatte? Den lästigen Stau bei der Anreise; die langwierige Parkplatzsuche am Fuße des Hahnenkamms; nicht zuletzt die leidigen Regengüsse, die das Programm immer wieder störten.

Andererseits: Wie oft bekommt man Dominic Thiem denn schon in Österreich zu sehen?

Und nach den Kurzbesuchen des Lichtenwörthers bei den vergangenen Generali Open waren auch alle gut beraten, sich Tickets für diesen Mittwoch und das Achtelfinale zu sichern: Zu gut sind allen noch die Turniere 2016 und 2018 in Erinnerung, als die erste Partie von Thiem zugleich auch schon wieder die letzte gewesen war. „Ich war schon sehr nervös“,gestand Thiem.

Volles Stadion

Diesmal sollte dem großen Favoriten auf den Turniersieg die große Schmach freilich erspart bleiben. Vor ausverkauftem Haus gab sich Thiem keine Blöße und zog im Österreicher-Duell mit Sebastian Ofner locker ins Viertelfinale ein (6:3, 6:2), in dem Pablo Andújar ( ESP) wartet.