Hardigatti - Dominic Thiem versucht sich auf Tirolerisch

Bei den Generali Open in Kitzbühel dreht sich alles um Dominic Thiem. Die Lichtgestalt stellt alle in den Schatten und lockt die Massen zum größten Sandplatzturnier von Österreich. Obwohl seine Partie gegen Sebastian Ofner erst heute Abend (19.30 Uhr) statt findet, waren bereits am Vormittag tausende Tennisfans auf der Anlage und stimmten sich auf das Achtelfinalmatch ein.