Dominic Thiems Motto in Kitzbühel: Hurra die Gams

Auch wenn Dominic Thiem in Kitzbühel in der ersten Runde ein Freilos hat, das heißt deshalb noch lange nicht, dass er auf der faulen Haut liegt. Der Publikumsliebling und Star der Generali Open war am ersten Turniertag ein gefragter Mann, der Interview-Marathon, den der Niederösterreicher absolvieren musste, dauerte fast so lange wie ein Zweisatzmatch. Dominic Thiem bekommt es am Mittwoch mit dem Sieger der Partie Sebastian Ofner – Lucas Miedler zu tun. Die beiden Österreicher treffen am Dienstag aufeinander.

An den letzten Schlagabtausch mit einem Landsmann hat Dominic Thiem keine guten Erinnerungen. Vor drei Jahren hatte er in der Gamsstadt sein Auftaktmatch gegen Jürgen Melzer verloren. Wie er überhaupt mit dem Turnier am Fuße des Hahnenkamms noch ein Hühnchen zu rupfen hat. Der ersehnte Heimsieg wollte ihm bislang in Kitzbühel noch genauso wenig gelingen wie in Wien.

Dominic Thiem sprach im Interview über...

... den Reiz von Kitzbühel

„An diesem Ort habe ich so viele Premieren erlebt: Ich habe hier mein allererstes Profiturnier gespielt und auch meine ersten ATP-Punkte gesammelt. Aber auch die negativen Erfahrungen waren für mich im Nachhinein wertvoll, wie zum Beispiel vor drei Jahren die Auftaktniederlage gegen Jürgen Melzer. Abgesehen davon ist es halt auch eine Wahnsinnsgegend hier.“