Nach Kreuzbandriss: Olympiasieger Valentin Bontus hebt wieder ab

Kitesurf-Olympiasieger Valentin Bontus meldet sich nach seiner langen Verletzungspause zurück. Ein halbes Jahr nach seinem Kreuzbandriss wagte sich der 24-Jährige in Griechenland wieder aufs Wasser.

"Mega! Es war unglaublich, dieses Feeling wieder zu haben, am Brett zu stehen, den Kite zu spüren“, sagte Valentin Bontus, der sich zuvor die ärztliche Erlaubnis und das Okay des Segelverbandes eingeholt hatte.

Österreichs Sportler des Jahres 2024 möchte im Jänner in Fortaleza (Brasilien) wieder bei einem Wettkampf am Start stehen.

„Das Knie hat super reagiert, ich hatte auch keine Schmerzen und habe mich von Tag zu Tag mehr getraut.“