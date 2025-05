Ein Kickboxer für Integration: „Keine Kraft für irgendeinen Blödsinn“

Karim Mabrouk ist am Samstag in überaus guter Gesellschaft. Der mehrfache Kickbox-Weltmeister ist nämlich nicht die einzige Attraktion der Tosan Fight, die am Samstagabend im 3. Wiener Bezirk über die Ring-Bühne geht. Foad Sadeghi bestreitet seinen Abschiedskampf.