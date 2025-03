Alarmstufe Rot: „Sport darf kein Bittsteller mehr sein“

Neu hingegen ist, dass sich nun mit Ex-Box-Champ Marcos Nader, der bei der Wiener Landtagswahl für die SPÖ kandidiert, einer den Forderungen anschloss, den das Thema Bewegung ebenso bewegt. Nader geht mit seinem Boxklub Bounce auch in Schulen, fünf sind es mittlerweile. „Im Regelunterrricht mit zwei bis drei Trainings in der Woche“, sagt Nader. „Die Kinder lernen beim Boxen Zusammenhalt und Disziplin. Und vor allem bewegen sie sich. Es ist traurig, dass das Thema Bewegung in unseren Schulen immer weniger Bedeutung hat“, sagt der 35-Jährige, der 2013 EU-Champ im Mittelgewicht war.

Was bringt die Bewegung?

Gesundheitsmotor

Mit der Bewegung baut man vor, ist ein wesentlicher Gesundheitsfaktor in der Gesellschaft“, sagt Niessl. Ein Faktor, der auch den Finanzminister entlastet. Der Sport bringt allein an 24,1 Milliarden Euro an Wertschöpfung und 357.000 Arbeitsplätze. „Hinzu kommen rund acht Milliarden Euro an Steuern und Abgaben sowie eine jährliche Entlastung dazu sowie eine Entlastung des Gesundheitssystems um 530 Millionen Euro“, klärt Niessl auf. Und er nennt auch ein Beispiel. „In Schweden werden die Menschen nicht älter, aber sie sind zehn Jahre länger gesund. Und somit wird das Gesundheitsbudget entlastet.“

Infrastruktur

Die Hallensituation in Österreich ist eher bescheiden. Niessl und Nader fordert vehement den Ausbau der Infrastruktur, aber auch das sinnvolle Nutzen der bestehenden Stätten, wie Schulen. „Es kann nicht sein, dass die Turnsäle nicht aufgesperrt werden, weil der Schulwart gerade auf Urlaub ist. Hier könnte es ein System geben, dass man für einen gewissen Beitrag den Turnsaal oder Sportplätze auch abends benützen kann.“ So wie es bei der Leichtathletikanlage in Eisenstadt seit Jahren gut klappen würde. Die Forderung nach einer Infrastruktur-Milliarde ist freilich noch nicht vom Tisch.