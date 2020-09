Kein Platz für Platzgummer bei den New York Giants

Sandro Platzgummer muss sich noch in Geduld üben und auf seinen ersten Einsatz in der NFL warten. Der Innsbrucker Footballer, der im Sommer einen Vertrag bei den New York Giants erhielt, wurde von seinem Verein nicht für die NFL-Saison nominiert und gehört nur dem sogenannten Practice Squad an.

Das bedeutet, dass Platzgummer zwar bei den New York Giants mittrainieren darf, in dieser Saison allerdings nicht für den Traditionsklub auflaufen wird. Der 23-Jährige kann auch nicht in den 53-Mann-Kader nachnominiert werden.