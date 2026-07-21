WM-Sensation: Österreich holt überraschend Bronze-Medaille

Österreichs Kajak-Kanuten haben bei den Wildwasser-Weltmeisterschaften in Oklahoma City mit dem Gewinn von Bronze im Teambewerb für eine Überraschung gesorgt.

Felix Oschmautz, Mario Leitner und Junioren-Weltmeister Max Steinbrenner blieben am Dienstag in 90,78 Sek. ohne Fehler, besser waren nur das slowenische Team in 89,60 und die Schweizer in 89,71. Die mit vier Strafsekunden im aus 18 Teams bestehenden Feld viertplatzierten Polen distanzierte das OKV-Trio um 0,15 Sek.