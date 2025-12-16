Sarwagya Singh Kushwaha ist erst drei Jahre, zehn Monate und 20 Tage alt – und somit der jüngste Schachspieler der Welt. Er ist mit einer Wertung von 1.572 offiziell in der Rapid-Chess-Liste der International Chess Federation (FIDE) vertreten.

Wie werden Schachspieler bewertet? Bei der FIDE-Wertung handelt es sich um einen internationalen Standard, der die Spielstärke der Sportler bewertet. Dabei wird die Wertungszahl eines Spielers dadurch bestimmt, wie gut er im Vergleich zu anderen Sportlern in bewerteten Wettbewerben performt. Sobald ein Schachspieler bestimmte Anforderungen in von der FIDE anerkannten Wettbewerben erfüllt, wird seine Anfangswertungszahl festgelegt.

Damit man in das Ranking aufgenommen wird, müssen Spieler zumindest gegen fünf andere gerankte Gegner Punkte erzielen.

Erstes Schachspiel mit nur 2,5 Jahren Kushwaha, der aus Madhya Pradesh stammt, beeindruckt als junges Talent. Der Bub entdeckte mit zweieinhalb Jahren seine Liebe für die Sportart und perfektionierte seine Spielkunst. "Wir haben ihn letztes Jahr zum Schachspielen animiert, weil wir bemerkt haben, dass er ein sehr aufnahmefähiges Gehirn hat und Dinge sehr schnell aufnimmt", sagte der Vater des Schachspielers, Siddharth Kushwaha, gegenüber The Indian Express. "Nachdem er eine Woche lang Schach gelernt hatte, konnte er alle Figuren korrekt benennen."

Die Siege des jüngsten Schachspielers Das Kind erhielt eine Wertungszahl beim 24. RCC International FIDE Rated Rapid Cup in Mangaluru. Dort besiegte er den 22-jährigen Abhijeet Awasthi (Wertungszahl 1542).

Er besiegte den 22-Jährigen erneut beim 1. GH Raisoni Memorial in Chhindwara.

Beim 2. Shri Dadaji Dhuniwale Open Turnier in Khandwa konnte er sich gegen den 29-jährigen Shubham Chourasiya (Wertungszahl 1559) durchsetzen.

Beim Dr. Ajit Kasliwal Memorial All India Open FIDE Rapid Rating Chess Tournament in Indore besiegte er den 20-jährigen Yogesh Namdev (Wertungszahl 1696).

Bub trainiert bis zu fünf Stunden täglich "Er liebt diesen Sport sehr. Wenn man ihn mitten in der Nacht weckt und ihn bittet, zu spielen, macht er stundenlang ohne Pause weiter", erzählte sein Vater weiter. "Was ihn jedoch von anderen Kindern seines Alters unterscheidet, ist seine Geduld, auf dem Brett zu sitzen und nicht unruhig zu werden." Sarwagya Singh Kushwaha spielt vier bis fünf Stunden täglich Schach, eine Stunde davon verbringt er in einem Trainingscenter für Schach. Der Bub verbessert sein Können mit Online-Partien, zudem sieht er sich Lernvideos an, die neue Taktiken zeigen.

Beschwerde gegen 3-Jährigen eingereicht Wie The Indian Express weiter berichtet, wurde gegen den Dreijährigen eine Beschwerde eingereicht, weil die Legitimität seiner FIDE-Wertung infrage gestellt wird. In der Beschwerde wird vor allem kritisiert, dass drei seiner Gegner, Chourasiya, Namdev und Awasthi, Trainer derselben Akademie sind, die er selbst besucht. In dem Dokument wird unterstellt, dass die Trainer und die Spielaufsicht gegen die Fairplay-Grundsätze verstoßen hätten.