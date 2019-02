Ivona Dadic, die ausgezeichnete Alleskönnerin

Im Gegensatz zur Freiluft-Saison, in der die Damen sieben Disziplinen innerhalb von nur zwei Tagen zu bewältigen haben, fallen in der Halle die 200-Meter-Strecke sowie der Speerwurf weg. Übrig bleiben 60 Meter Hürden, Hochsprung, Kugelstoßen, Weitsprung und 800 Meter. Pro Disziplin gibt es Punkte.

Die EM markiert Höhepunkt und Ende der Hallen-Saison, sie ist ein richtungsweisender Bewerb für viele Athleten, wie ÖLV-Sportdirektor Gregor Högler anmerkt: „Wir dürfen nicht vergessen, dass die Hallen-EM für einige Athleten die einzige Bühne ist, um in die Förderlandschaft eintreten zu können.“

Auf dem Weg nach Doha und Tokio

Nach der EM geht’s allmählich ins Freie. Das große Ziel heißt 2019 Weltmeisterschaft in Doha. Bei den Titelkämpfen in der Wüste geht es ab Ende September bereits um die ersten Limits für die Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio.

Österreichs Leichtathlet des Jahres, Lukas Weißhaidinger, ist in Glasgow übrigens nicht am Start. Der Diskusbewerb wird in der Halle nicht ausgetragen.

Österreichs Team für die Hallen-EM (1. – 3. März), Herren: Markus Fuchs (60 m), Andreas Vojta (3.000 m). Damen: Alexandra Toth (60 m), Susanne Walli (400 m), Stephanie Bendrat (60 m Hürden), Ivona Dadic, Verena Preiner (Fünfkampf), Nada Ina Pauer (3.000 m).