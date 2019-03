Staatsanwaltschaft: Vorerst keine neuen Doping-Verdächtigen

Die Ermittlungen der Innsbrucker Staatsanwaltschaft nach der Doping-Razzia bei der Nordischen WM in Seefeld dauern an. Die Hausdurchsuchungen und Einvernahmen hätten indes keine neuen Verdachtsmomente über den bekannten Personenkreis hinaus gebracht, sagte Sprecher Thomas Willam am Montag. Indes wurden erstmals offiziell Ermittlungen gegen den Tiroler Radprofi Stefan Denifl bestätigt.

Keine weiteren Sportler oder Sportarten seien in das Visier der Ermittlungen zumindest der Tiroler Behörden gerückt, so Willam. Die Selbstanzeige des steirischen Radprofis Georg Preider habe jedenfalls nichts mit der Razzia in Seefeld zu tun. Der Name Preidler sei auch bei den Vernehmungen der kurzfristig festgenommenen fünf Langläufer, darunter die Österreicher Max Hauke und Dominik Baldauf, und Komplizen nicht genannt worden. Man sei jedenfalls weiterhin mit der Auswertung der Ermittlungsergebnisse beschäftigt und warte zudem auf jene in Deutschland, erklärte der Staatsanwaltschaftssprecher.