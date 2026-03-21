Horrorsturz überschattet Radrennen Mailand-Sanremo der Frauen

Beim Rad-Klassiker Mailand-Sanremo kam es nicht nur bei den Männern zum Sturz . Viel schlimmer erwischte es das Frauen-Feld. Rund 10 Top-Fahrerinnen waren in eine Karambolage während der Abfahrt der Cipressa verwickelt, einige stürzten sogar über die Leitplanke meterweit auf eine weiter unten liegende Straße.

Am schlimmsten erwischte es die Italienerin Debora Silvestri, die kopfüber über die Planke stürzte. Sie blieb minutenlang liegen, bis sie entdeckt wurde. Sie war ansprechbar und wurde ins Krankenhaus gebracht. Laut Medienberichten bestand trotz des schrecklich aussehenden Sturzes keine Lebensgefahr.

Den Sieg holte sich die Belgierin Lotte Kopecky vor der Schweizerin Noemi Rüegg.