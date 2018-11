Hirscher freut sich über "wahnsinnige Wertschätzung"

Auch die fünfte Auszeichnung als Sportler des Jahres in Österreich ist für Skistar Marcel Hirscher nicht selbstverständlich, wie er auf der " Galanacht des Sports" in Wien bekräftigte. "Mit großer Wahrscheinlichkeit bin ich das letzte Mal auf dieser Bühne gestanden. Es ist eine riesengroße Auszeichnung für eine gewaltige Saison", erklärte der Doppelolympiasieger und siebenfache Gesamtweltcupsieger.

Die Auszeichnung runde eine "perfekte Saison" ab. Er sehe sie stellvertretend für alle Sportler in Österreich. "Dankeschön für das, was wir alle in Österreich miteinander zusammenbringen", sagte der 29-Jährige. Der Sieg sei angesichts "all der Leistungen in diesem kleinen Land" nicht selbstverständlich und eine "wahnsinnige Wertschätzung". Doppel-Gold bei Olympia werde ihm sehr geholfen haben, meinte er.

Auch Walkner die Daumen gedrückt

Eine Wahl habe nicht immer nur etwas mit der sportlichen Leistung zu tun. "Ich würde nicht behaupten, dass meine Leistung besser war als die von einem Dominic Thiem oder einem Matthias Walkner oder von anderen Sportlern, die einfach weniger Medienpräsenz in Österreich haben. Der Skisport hat in Österreich schon einen guten Stellenwert, das ist auch schon sehr viel wert bei so einer Wahl."