Heimsieg und Streckenrekord: Glanztaten beim Ötztaler Radmarathon

Auf den letzten Kilometern hinunter vom Timmelsjoch ins Ziel nach Sölden dürfte Daniel Federspiel wohl den Rad-Gott beschworen haben. Jetzt bloß keinen Defekt mehr, nur ja keine technische Panne oder ein anderes Hoppala, das ihn auf dem Weg zum Sieg noch aus dem Tritt bringen könnte. Zu gut war dem Lokalmatador noch der Ötztaler Radmarathon 2024 in Erinnerung, als Daniel Federspiel seine Sieghoffnungen schon bei der ersten Passhöhe wegen eines Schaltdefekts begraben hatte müssen.

227 km, 5.500 Höhenmeter Bei der 44. Auflage dieses Radklassikers über 227 Kilometer und vier Alpenpässe (Kühtai, Brenner, Jaufen, Timmelsjoch) mit insgesamt 5.500 Höhenmetern sollte dem 38-Jährigen aber nichts mehr in die Quere kommen.

Daniel Federspiel fuhr den Prestigeerfolg ein, nach dem sich der Imster schon so lange gesehnt hatte, und jubelte danach über einen der emotionalsten Momente seiner Radfahrer-Karriere. „Einmal den Ötztaler gewinnen, das war immer mein Ziel. Das macht mich sprachlos“, erklärte der zweifache Weltmeister im Cross Country Eliminator (2015,2016).