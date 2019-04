Happel bis Stöger: Erfolgstrainer beim großen Nachbarn

Peter Stöger :

Der ehemalige Teamspieler ging als Meistertrainer der Austria 2013 zum 1. FC Köln, führte den Traditionsklub in die Bundesliga und in der Folge in den Europacup. Als der heute 53-Jährige in der Saison 2017/2018 beurlaubt wurde, war er mit der fünften laufenden Saison der längstdienende Köln-Trainer. Turbulent war das Jahr 2017: Am 3. Dezember wurde Stöger von Köln freigestellt, am 10. Dezember von Dortmund engagiert. Mit der Borussia wurde er Vierter. Stöger war der erste BVB-Trainer, der in seinen ersten zehn Bundesliga-Spielen ungeschlagen blieb. Sein Vertrag lief mit Saisonende aus.

Ralph Hasenhüttl :

Mit Aalen stieg der Steirer in die 2. Bundesliga, mit Ingolstadt ins Oberhaus auf. Von 2016 bis 2018 war er bei RB Leipzig. 2017 wurde er Vizemeister und führte den Klub damit in die Gruppenphase der Champions League. Dort kamen die Sachsen als Dritter in die Europa League, wo im Viertelfinale Schluss war.

Adi Hütter :

Drohte zu Beginn in Frankfurt nach herben Tiefschlägen (0:5 gegen Bayern im Supercup, Aus im DFB-Pokal gegen Viertligisten Ulm) zu scheitern, jetzt ist die Eintracht Vierter und Halbfinalist in der Europa League, in der man im Herbst als erster deutscher Klub alle Gruppenspiele gewann.