Handball-WM: Nach Enttäuschung jetzt "mit Vollgas" gegen Oranje

Auch wenn der aufopfernde Kampf gegen Ungarn am Donnerstag nicht belohnt wurde und der Traum vom WM-Viertelfinale mit der 26:29-Niederlage geplatzt ist: Österreichs Handballmänner können sich nach fünf Spielen bei der Endrunde in Kroatien in den Spiegel schauen. „Wir können stolz auf uns sein“, erklärte Flügel Sebastian Frimmel, dessen Truppe zum Abschluss am Samstag gegen die Niederlande (15.30 Uhr/live ORF Sport +) noch um eine gute Platzierung kämpft - „mit Vollgas“.