Handball: Österreich konnte nur eine Halbzeit mithalten
Frankreich hat definitiv eines der besten Nationalteams der Welt. Die Französinnen holten drei Mal den WM-Titel, zuletzt 2023, und sind demnach amtierender Weltmeister.
Und doch musste Frankreichs Trainer nach ein paar Minuten das erste Timeout ziehen. Den Österreicherinnen gelang ein unglaublicher Start in die Hauptrunde der WM. In Rotterdam lagen sie 5:1 voran – dank einiger fantastischer Paraden von Torfrau Lena Ivancok.
Danach zeigten die ganz in Rosa spielenden Französinnen aber, was sie können. Rasch stand es 6:6, mit einem 14:12 für Frankreich ging es in die Pause.
Rückfall in der zweiten Halbzeit
In der zweiten Halbzeit setzten sich Können, Routine und Durchschlagskraft der Französinnen immer mehr durch. Österreich tat sich mit dem Toreschießen immer schwerer und konnte nur noch fünf Treffer erzielen. Am Ende verlor das ÖHB-Team mit 17:29.
Frankreich wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit einen Platz unter den besten zwei der Sechsergruppe erreichen, der den Aufstieg in das Viertelfinale bedeutet.
