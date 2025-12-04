Handball: Österreich konnte nur eine Halbzeit mithalten

Frankreich hat definitiv eines der besten Nationalteams der Welt. Die Französinnen holten drei Mal den WM-Titel, zuletzt 2023, und sind demnach amtierender Weltmeister.

Und doch musste Frankreichs Trainer nach ein paar Minuten das erste Timeout ziehen. Den Österreicherinnen gelang ein unglaublicher Start in die Hauptrunde der WM. In Rotterdam lagen sie 5:1 voran – dank einiger fantastischer Paraden von Torfrau Lena Ivancok.