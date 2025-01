WM-Generalprobe: Österreichs Handballer geben Sieg aus der Hand

Österreichs Handball-Männer-Nationalteam hat keine erfolgreiche Generalprobe für die anstehende WM abgeliefert. Die ÖHB-Auswahl kassierte am Freitag zum Abschluss des Vier-Nationen-Turniers in Plock eine 27:28-(15:14)-Niederlage gegen Japan. Zuvor hatte es im Rahmen des Events ein 19:31 gegen Gastgeber Polen und ein 32:30 gegen Tunesien gegeben. Das erste WM-Match steigt am kommenden Dienstag in Porec gegen Kuwait.