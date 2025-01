Handball: Zwei Österreicher haben heiße Tipps für den WM-Start gegen Kuwait

Man muss schon ein extrem cooler Typ sein, wenn man in Kuwait Handball spielt. „52 Grad“, erlebte Janko Bozovic schon in der Wüste. „Wenn man das erste Mal hinkommt, dann haut es dich um. Aber ich habe mich schon daran gewöhnt, ich bin ja ein südländischer Typ. Mir macht die Hitze nicht so viel aus. Aber über 50 Grad muss nicht sein“, lacht der Legionär von Al-Sulaibikhat über seine meteorologischen Vorlieben. „Auch wenn es komisch klingt, aber das Klima ist schön. Nur im Sommer ist es unerträglich, aber da wird in der Liga ohnehin nicht gespielt.“ Dann fliegen selbst die Kuwaitis in andere, kühlere Länder auf Urlaub.