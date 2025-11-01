Handball: Österreich verlor bei der Teamchef-Premiere gegen Ungarn

Die Premiere von Iker Romero als Teamchef Österreichs ging vom Resultat her daneben. Sein Team zeigte viel Leidenschaft, war dem Ausgleich nahe, doch die starken Ungarn setzten sich letztlich durchaus verdient durch.

Der Tag stand ganz im Zeichen des Handballs in der Sportarena Wien im Wiener Prater mit einem Nachwuchsländerspiel und einem Legendenmatch als Vorspeise zum Hauptgang. 3000 Fans sorgten für eine tolle Stimmung, die Politik ließ sich nicht zwei Mal bitten und schaute vorbei: Sportstadtrat Peter Hacker und Bildungsminister Christoph Wiederkehr schauten den Österreichern auf deren Hände und gratulierten Eric Damböck zum 50. Länderspiel und Janko Bozovic zum 200. Länderspiel.

Österreich legte los, wie von der Tarantel gestochen und führte gleich 3:0. In Folge schlichen sich ein paar Fehler in das Spiel, Chancen wurden verjuxt, die starken Ungarn drehten das Geschehen und spielten vorne weg. Zur Pause führten die Gäste 16:13.

Handball-Länderspiel Österreich - Ungarn 27:31 (13:16). Werfer Österreich: Bilyk (6), Frimmel (5), Wagner (5), Hutecek (4), Nigg (2), Lastro (2), Miskovez (1), Kofler (1), Damböck (1). Sportarena Wien, 3000.

Im zweiten Durchgang glänzte Goalie Leon Bergmann mit einigen Paraden, Bilyk, Hutecek, Frimmel und Wagner nahmen immer wieder einen Schluck Zielwasser. Dennoch gaben die Ungarn unterm Strich etwas mehr den Ton an, zogen zwischenzeitlich auf 25:21 davon, verteidigten in Folge stets die knappe Führung.

