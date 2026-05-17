30:30 gegen Polen: Österreich verpasst die Handball-WM

Die Handball-Weltmeisterschaft 2027 in Deutschland wird ohne Österreich stattfinden.

Nach der 25:26-Niederlage am Mittwoch in Graz war das Herren-Nationalteam im Rückspiel in Polen zum Siegen verdammt. Und das Spiel wurde zum Krimi. Mehrmals wechselte die Führung zwischen den Teams.

Handball-Krimi im Finish

In der vorletzten Minute parierte Tormann Constantin Möstl einen Siebenmeter. Doch Österreich musste die letzten Sekunden in Unterzahl spielen. Den Polen gelang drei Sekunden vor der Schlusssirene der Ausgleich zum 30:30. Damit gab es kein Siebenmeterschießen - sondern großen Jubel bei den Polen.

Seit 2019 war das ÖHB-Team nur einmal nicht bei einer EM oder WM-Endrunde dabei. Nun müssen die Österreicher wieder zuschauen.

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