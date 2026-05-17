Handball-Team unter Druck: In Polen zählt nur ein Sieg

Österreichs Handballer müssen die Ärmel hochkrempeln, wenn sie im Jänner 2027 bei der WM in Deutschland dabei sein wollen.

Nach der 25:26-Niederlage am Mittwoch in Graz muss das Herren-Nationalteam im Rückspiel in Polen (15 Uhr, ORF Sport+) die Oberhand behalten, um das WM-Ticket zu lösen.

„Wir glauben fest daran, dass wir das drehen können“, sagte Kapitän Mykola Bilyk zuversichtlich. Für die sechste WM-Teilnahme seit 2011 brauche es in gewissen Situationen aber auch das Quäntchen Glück.