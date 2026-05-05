Handball: Hard erzwingt ein drittes Spiel gegen die Fivers

Der Klassiker zwischen den Fivers aus Wien und Hard geht in die Verlängerung. Erstmals treffen die beiden Teams schon in einem Viertelfinale aufeinander, nach zwei Spielen steht es nun 1:1, die Entscheidung muss in Hard fallen.

Die Fivers starteten gut, führten gleich von Beginn an. Nach 20 Minuten aber drehte sich das Geschehen entscheidend bis zur Pause. Hard zog auf sieben Tore davon, die Fivers wirkten indisponiert, die Vorarlberger konzentriert und effizent.

Nach der Pause starteten die Fivers eine Aufholjagd, kamen nahe dran, konnten das Blatt aber doch nicht wenden. Hard gewann 32:31 und erzwang ein drittes Spiel.

Hards Marc Andre Haunold, ein Ex-Fivers-Spieler: "Für solche Spiele lebt man, als Team sind wir heute zusammen gestanden. Die Fivers geben nie auf, auch wenn man schon mit sieben Toren vorne ist, muss man aufpassen und dagegen halten.

Mats Rudnicki haderte: "Es ist extrem bitter, wir haben das Spiel in der ersten Hälfte verloren. Wir haben dann toll aufgeholt, schade, dass am Ende die Kleinigkeiten den Unterschied ausmachen."

In der Abstiegsgruppe feierte Hollabrunn einen wichtigen Sieg in Bregenz mit 34:33, die Entscheidung fiel in der letzten Minute.