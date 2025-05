Handball: Krems entthront Meister Linz und steht im Finale

Das Finale in der Handball-Liga lautet Hard gegen Krems. Die Niederösterreicher setzten sich in ihrem Halbfinal-Duell mit Meister Linz in zwei Spielen durch. Die Kremser behielten nach dem Heimsieg auch in Linz mit 31:26 die Oberhand.

Beide Teams brauchten ein wenig Anlaufzeit um richtig auf Touren und zu Toren zu kommen. Die erste Hälfte gestaltete sich sehr ausgeglichen, es ging zwar hin und her, man ging mit einem 13:13 in die Pause, weil sich kein Team absetzen konnte.