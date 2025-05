Handball-Halbfinale: Die Fivers verloren den Krimi in Hard

Es war das erwartet intensive und vor allem flotte Spiel, zunächst auf Augenhöhe, dann gingen die Fivers, die aufs Tempo drückten, in Führung. Hard hatte Probleme dagegen zu halten, noch fehlte dem Sieger des Grunddurchgangs die nötige Power. Zwar fanden die Vorarlberger in Folge besser ins Spiel, doch die Wiener verteidigten bis zur Pause ein 19:17.

Und sie legten auch nach dem Wechsel los wie die Feuerwehr, bauten den Vorsprung auf 23:18 aus. Doch Hard hielt dem Druck stand, spielte die Klasse aus und drehte die Partie, die im Finale an Spannung nicht zu überbieten war. Die Fivers gaben nicht auf und glichen noch in der regulären Spielzeit zum 32:32 aus. Auch in der Verlängerung ging es hin und her, Hard hatte schließlich mit 40:38 die Nase vorne.

Das zweite Spiel folgt am Dienstag in Wien.