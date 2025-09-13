Handball-Liga: Die jungen Fivers werfen alles nach vorne

Es war alles nur kein Auftakt nach Maß in die Saison für die Fivers aus Margareten. Die Wiener verloren in Graz und möchten sich mit dem ersten Heimspiel rehabilitieren. Trainer Peter Eckl: „Die Auftaktniederlage gegen Graz schmerzt, aber die Saison hat gerade erst begonnen. Wir wissen, dass wir mit unserer stark verjüngten Mannschaft noch nicht für alles gewappnet sind.“ Geduld sei gefragt, auch gegen Bregenz, vor den Augen vor Neo-Teamchef Iker Romero.

„Bregenz kommt mit einem Sieg im Rücken zu uns – wir werden uns bestmöglich vorbereiten, um daheim zu überzeugen und uns die ersten Punkte zu sichern.“ Da beide Teams schon in der 1. Runde ihre Stärken in der Offensive offenbarten, ist mit einem Schlagabtausch zu rechnen.