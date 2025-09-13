Handball-Liga: Die jungen Fivers werfen alles nach vorne
Es war alles nur kein Auftakt nach Maß in die Saison für die Fivers aus Margareten. Die Wiener verloren in Graz und möchten sich mit dem ersten Heimspiel rehabilitieren. Trainer Peter Eckl: „Die Auftaktniederlage gegen Graz schmerzt, aber die Saison hat gerade erst begonnen. Wir wissen, dass wir mit unserer stark verjüngten Mannschaft noch nicht für alles gewappnet sind.“ Geduld sei gefragt, auch gegen Bregenz, vor den Augen vor Neo-Teamchef Iker Romero.
„Bregenz kommt mit einem Sieg im Rücken zu uns – wir werden uns bestmöglich vorbereiten, um daheim zu überzeugen und uns die ersten Punkte zu sichern.“ Da beide Teams schon in der 1. Runde ihre Stärken in der Offensive offenbarten, ist mit einem Schlagabtausch zu rechnen.
Der amtierende Meister aus Krems gastieren bei den BT Füchsen, ein Duell, das Spannung verspricht. Beide Teams sind mit knappen Siegen in die Saison gestartet. Krems-Kapitän Kenan Hasecic kündigte an, dass die Niederösterreicher mit viel Kampfgeist und konzentrierter Defensivarbeit auftreten wollen. „In Bruck erwartet uns ein schwieriges Auswärtsspiel. Dort ist es nie leicht zu bestehen. Wir wollen auf jeden Fall die positiven Phasen aus unserem Heimspiel mitnehmen, vor allem den leidenschaftlichen Einsatz und das Feuer.“
In der HLA Challenge freut sich Westwien nach dem Sieg gegen WAT Fünfhaus auf ein weiteres Derby, diesmal daheim gegen Atzgersdorf. Bela Wiegrefe: „Wir haben den Auftaktsieg im Rucksack. Die Vorfreude der gesamten Mannschaft ist riesig endlich vor heimischen Publikum zu spielen und gemeinsam um die nächsten Punkte zu kämpfen.“
