So kommt Österreich bei der Handball-EM doch noch weiter

Am Montag kommt es in Herning also zum Finale in der Gruppe A. Erst trifft um 18 Uhr Österreich auf Serbien (ORF 1). Danach kommt es ab 20.30 Uhr zum vermeintlichen Spitzenspiel der Gruppe A zwischen Spanien und Deutschland .

Deutschland , der Vierte der EM 2024 und Olympia-Zweite, verlor am Samstagabend gegen Serbien 27:30 und eröffnet mit dem unerwarteten Punkteverlust auch Österreich noch die Möglichkeit auf die Hauptrunde. Diese schien nach der 25:30-Pleite gegen Spanien unerreichbar geworden zu sein. Sogar der ÖHB schrieb selbst: „Österreich unterliegt Spanien 25:30 und verpasst die Hauptrunde“. Doch das war vor der Niederlage der Deutschen.

Österreichs Möglichkeit

Österreich braucht für den Aufstieg in die Hauptrunde einen Sieg gegen Serbien mit mindestens vier Toren Differenz. Und dann muss Spanien Deutschland besiegen. Das alles ist nicht ausgeschlossen, aber nach der enttäuschenden Leistung des ÖHB-Teams gegen Spanien auch eher unwahrscheinlich.

„Unser Ziel muss jetzt sein, gegen Serbien noch einmal voll anzugreifen“, betonte ÖHB-Sportdirektor Patrick Fölser. „Und dann werden wir sehen, zu was es reicht.“ Teamchef Iker Romero hatte am Sonntag alle Hände voll zu tun: „Unsere Enttäuschung ist groß. Aber wir haben keine Zeit. Am Montag haben wir ein ganz wichtiges Spiel. Ich muss mein Bestes geben, damit die Jungs wieder Kraft haben.“ Schließlich geht es für sein Team nicht nur um den Aufstieg in die Hauptrunde, sondern auch um den dritten Gruppenplatz, der die Vorqualifikation für die WM 2027 gegen Litauen ersparen würde.

Österreichs Kreisläufer Tobias Wagner wusste, woran es bislang lag, dass keine Punkte geholt wurde: „In beiden Spielen waren einige dabei, die nicht ihre Topleistung gebracht haben. Gegen Deutschland war ich es. Wir brauchen jeden Spieler auf Topniveau.“ Lukas Hutecek betonte: „Wir haben alle das Gefühl, dass es langsam Zeit ist. Wir wollen unbedingt den Sieg gegen Serbien, wir haben keine Rechnerei im Kopf.“