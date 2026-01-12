"Hässlich": Deutsche schimpfen schon vor EM-Start über Österreich

Andreas Wolff ist ein absoluter Weltklasse-Torhüter im Handball. Und seit kurzem alles nur kein Sympathieträger aus österreichischer Sicht. Denn der 34-Jährige vom THW Kiel, wo er mit Österreichs Topstar Mykola Bilyk in einer Mannschaft spielt, teilte wenige Tage vor EM-Beginn heftig aus.

„Österreich spielt natürlich absoluten Anti-Handball, das möchte auch eigentlich keiner sehen, das ist sehr unattraktiv“, wurde der 34-Jährige in einer Medienrunde in Hannover mehr als deutlich.