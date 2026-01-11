Handball: Österreich vergeigte die Generalprobe für die EM

Die Generalprobe für das Turnier ging jedenfalls daneben, Österreich verlor in Paris am Sonntag gegen Slowenien 31:36. Bei Österreich wurden Kapitän Mykola Bilyk und Elias Kofler geschont. In der ersten Halbzeit fiel dann Michael Miskovez aus. Eine Diagnose ist ausständig.

Teamchef Iker Romero bilanzierte: „Slowenien war heute besser, wir haben es mit unterschiedlichen Systemen versucht Lösungen zu finden. Das hat aber nicht geklappt.“

Lukas Herburger ergänzte aus Spielersicht: „Es ist ein bisschen ernüchternd, dass wir die ganze Zeit kämpfen und versuchen einen Sieg zu holen. Der letzte Sieg ist schon lange her.“

Teamchef Romero wartet nun nach vier Länderspielen immer noch auf den ersten Erfolg. Vielleicht bei der EM.