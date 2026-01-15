Handball-EM: Alle brennen auf das Duell mit viel Zündstoff

Die gute Nachricht vorweg: sämtliche Spieler, die angeschlagen waren, wie Elias Kofler nach dem Spiel gegen Frankreich, oder Michael Miskovez nach dem Spiel gegen Slowenien, sind wieder fit.

Iker Romero und sein Betreuerstab hatten noch die schwere Entscheidung zu treffen, wie der finale Kader aussehen soll: „Alle Spieler, die einberufen waren und die Vorbereitung absolviert haben, haben ihr Bestes gegeben und jeden Tag gezeigt, dass sie zur EURO fahren wollen.“ Jetzt ist man angekommen in Herning, wo man am Donnerstag (20.30 Uhr/live auf ORF1) auf Deutschland trifft. Das sind vor Anpfiff des Turniers die wichtigsten Fragen.

Wer sind die Favoriten?

Vor allem Frankreich und Dänemark, über diese zwei Nationen wird der Titelgewinn führen. Frankreich ist Titelverteidiger, Dänemark Weltmeister und Olympiasieger. Kandidaten auf den EM-Titel sind zudem Deutschland, Norwegen und auch Schweden, mit fünf Titeln Rekordhalter bei Europameisterschaften.