Medaille für Österreichs Hockey-Damen: In letzter Sekunde zu Bronze

Nach dem EM-Titel der Männer fahren nun auch die Frauen mit Medaillen im Gepäck nach Hause. Nach einem 3:2-Erfolg über Spanien sicherte sich das Team von Trainer Christian Hoffmann Bronze bei der Hallenhockey-Europameisterschaft in Prag.

Dabei war es im Spiel um Bronze bis zur letzten Minute, fast Sekunde, spannend. 2:2 war es gestanden, ehe Laura Kern vom AHTC noch den Sieg sicherte (40.). Nur kurz herrschte Unsicherheit, als man vermutet hatte, dass die Schiedsrichterin statt Tor Siebenmeter gibt – als Ersteres der Fall war, konnte gejubelt werden. Die weiteren beiden Treffer erzielte WAC-Spielerin Johanna Buchleitner (3. und 18. Minute).

"Unglaublich cool"

"Wir sind richtig, richtig stolz und erleichtert, dass wir jetzt da die Bronzemedaille holen konnten. Wir sind am Ende geduldig geblieben. Es ist einfach unglaublich cool", sagt Kapitänin Johanna Czech.