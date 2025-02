Nummer 2 der Welt: Ein Sport, in dem Österreich absolute Weltklasse ist

Nimmt man Österreichs Hockeyspielern das Eis weg, sind sie seit Jahren Weltklasse. In einer Sportart, die in der Halle fast nur von Amateuren bestritten wird (sieht man von wenigen Legionären ab) und nur am Feld olympisch ist. Aber gerade im Hallenhockey eilt Österreich auch dank der Tradition von Erfolg zu Erfolg.