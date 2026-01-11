Sport

Gold im Hockey: Österreich zum vierten Mal Europameister

Hockey Österreich vs Polen
Österreich ist in Europa die Nummer eins im Hallenhockey. Im EM-Finale gab es einen knappen Sieg gegen Polen.
11.01.26, 16:10

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Österreichs Hockey-Nationalteam der Männer ist zum vierten Mal Europameister. Im Finale gegen Polen gewann die Truppe von Coach Robin Rösch am Sonntag in Heidelberg im Penaltyschießen, nach regulärer Spielzeit war es 3:3 gestanden. Alle drei österreichischen Schützen trafen in der Entscheidung. Bronze ging an Spanien, Platz vier an Deutschland. Die übrigen drei EM-Titel für Rot-Weiß-Rot hatte es 2010, 2018 und 2022 gegeben, es war die zehnte ÖHV-EM-Medaille. 

Zwei Mal Nummer 2: Ein Sport, in dem Österreich absolute Weltklasse ist
Agenturen, gut  | 

Kommentare