US Open: Golf-Star Sepp Straka verpasst den Cut klar

Für den Österreicher Sepp Straka sind die US Open der Golfer nach nur zwei Tagen beendet. Der 32-Jährige benötigte im Oakmont Country Club am Freitag nach einer 78er-Runde am Vortag 73 Schläge (3 über Par) und war damit 11 über dem Platzstandard. Die Cut-Linie, die am Ende bei sieben über gezogen wurde, verpasste er als Gesamt-105. Die Majors bleiben in Strakas bisher so starken Saison die Achillesferse.

Der Platz in Pennsylvania wurde in den ersten beiden Tagen seinem Ruf gerecht. Mit seinen strafenden Roughs, engen Fairways und nervenaufreibenden Grüns gilt er als schwierigster in den USA, für Titelverteidiger Bryson DeChambeau sogar der "härteste weltweit". Und Straka, der bei seiner Premierenvorstellung in Oakmont eigentlich seine bisher beste US-Open-Platzierung (28.) verbessern wollte, wurde tatsächlich ordentlich durchgerüttelt und schließlich abgeworfen - wieder bei einem Major. Schon beim Masters und der PGA Championship war Straka am Cut gescheitert.