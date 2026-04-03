Tiger Woods telefonierte nach dem Crash offenbar mit Donald Trump

Tiger Woods telefonierte offenbar unmittelbar nach seinem Autounfall mit US-Präsident Donald Trump . Das geht aus Videoaufnahmen der Polizei-Bodycam hervor, die gut eine Woche nach dem Unfall des Golf-Superstars veröffentlicht wurden. Zu hören ist, wie sich Woods am Telefon verabschiedet und dann zu den Beamten sagt: "Ich habe nur gerade mit dem Präsidenten gesprochen." Woods und Trump sind seit langem befreundet.

In der ersten Amtszeit des US-Präsidenten bekam Woods die Presidential Medal of Freedom , den höchsten zivilen Orden der Vereinigten Staaten. Trump hatte sich nach dem Unfall geäußert und den 50-jährigen Golfer als "einen sehr engen Freund" bezeichnet. Woods ist laut Medienberichten mit Vanessa Trump liiert, der Ex-Frau des ältesten Sohnes des Präsidenten, Donald Trump Jr.

Auch die weiteren polizeilichen Maßnahmen waren auf dem vom Sheriff"s Office von Martin County veröffentlichten Videomaterial zu sehen. Woods absolvierte verschiedene Tests, bekam Handschellen angelegt und seine Taschen wurden durchsucht. Ein Atemalkoholtest soll einen Wert von null angezeigt haben. Einen Urintest verweigerte der 15-fache Major-Sieger aber. Er sei wegen Fahruntüchtigkeit am Steuer und Verweigerung eines Tests im Zusammenhang mit dem Unfall angeklagt worden, hieß es. Woods" erster Gerichtstermin soll für den 23. April angesetzt sein.

Woods plädierte auf nicht schuldig

Aus Gerichtsdokumenten geht hervor, dass Woods auf nicht schuldig plädiert. Nach übereinstimmenden Medienberichten sagte Woods bei der Vernehmung, dass er kurz auf sein Handy geschaut und den Radiosender in seinem Auto gewechselt habe, bevor er mit seinem Geländewagen den Anhänger eines anderen Fahrzeugs streifte und sich mit seinem Wagen überschlug.