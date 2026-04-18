Golf-Star Sepp Straka spielt beim Heritage um eine Top-Platzierung

Golfprofi Sepp Straka liegt zur Halbzeit des mit 20 Millionen Dollar dotierten PGA-Turniers auf Hilton Head Island/South Carolina auf Rang vier. Der Österreicher spielte am Freitag beim Signature-Event RBC Heritage eine 67er-Runde (vier unter Par) und machte damit sechs Plätze gut. "Es hat sich sehr schwierig gespielt. Es war ziemlich windig, ziemlich schwer einzuschätzen. Mein Caddy hat das sehr gut gemacht, wir haben sehr wenige Fehler mit dem Wind gehabt", sagte Straka.

Nach fünf Birdies und einem Schlagverlust hält der gebürtige Wiener, der am Donnerstag mit einer 66 gestartet war, bei gesamt neun unter Par. Straka hat damit eine gute Ausgangsposition auf eine Topplatzierung bei dem stark besetzten Turnier. "Wenn ich einfach so weiterspiele, ist es gut genug." Mit einem besseren Score gingen nur der Engländer Matt Fitzpatrick (14 unter Par), der Norweger Viktor Hovland (13) und der US-Amerikaner Harris English (10) ins Wochenende.