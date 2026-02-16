Um einen Schlag: Sepp Straka in Pebble Beach knapp geschlagen

Österreichs Golf-Ass Sepp Straka hat beim PGA-Turnier in Pebble Beach den Sieg knapp verpasst, aber mit Rang zwei ein Topergebnis erzielt. Der Wiener spielte am Sonntag beim 20-Mio.-Dollar-Event in Kalifornien eine 68er-Schlussrunde. Damit blieb der 32-Jährige wie am Samstag auf dem geteilten zweiten Platz. Mit einem Gesamtscore von 267 (21 unter Par) fehlte ihm ein Schlag auf Sieger Collin Morikawa aus den USA. Straka darf sich dennoch über ein Millionen-Preisgeld freuen.

Nach zwei 66er- und einer 67er-Runde kam Straka am Schlusstag mit den teils sehr windigen und regnerischen Bedingungen zunächst nicht so gut zurecht wie die Konkurrenz an der Spitze. Zwei frühe Schlagverluste ließen den zweifachen Ryder-Cup-Champion im Kampf um den Sieg bei dem topbesetzten, traditionsreichen Signature-Event zurückfallen. Auf den „back nine“ startete der ÖGV-Golfer eine sehenswerte Aufholjagd, die er am 18. Loch mit einem Eagle veredelte.