Bernd Wiesberger hat sein kleines Formtief abgeschüttelt. Der Burgenländer greift vor dem Schlusstag beim mit 3 Millionen US-Dollar dotierten Golfturnier in München sogar nach dem Siegerscheck von 510.000 US-Dollar und vielen Punkten im „Race to Dubai“. Nach zwei 68er-Runden auf dem Par-72-Kurs steigerte sich Wiesberger am Samstag mit einer 67 - das bedeutete die geteilte Führung mit dem Südafrikaner Michael Hollick.

Wiesberger spielte im Golfclub München Eichenried in der dritten Runde 6 Birdies und 1 Bogey. Sein Landsmann Max Steinlechner fiel mit einer 73er-Runde hingegen auf den geteilten 32. Platz zurück.