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Sport

Große Trauer im Wintersport: Olympiasiegerin verstorben

Galina Kuklewa wurde 1998 Olympiasiegerin. Nach Angaben russischer Medien litt sie seit langer Zeit an einer Krebserkrankung
14.07.2026, 15:14

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Biathlon-Arena in Antholz, Italien.

Die Biathlon-Olympiasiegerin von 1998, Galina Kuklewa, ist im Alter von 53 Jahren gestorben. 

„Der Verband der Biathleten Russlands spricht den Angehörigen, Freunden, Kollegen und Schülern Galina Alexejewnas sein tiefstes Beileid aus“, heißt es in einer Verbandsmitteilung. Nach Angaben russischer Medien litt Kuklewa seit langer Zeit an einer Krebserkrankung. 

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Die in der russischen Teilrepublik Baschkortostan geborene Sportlerin war eine der erfolgreichsten russischen Biathletinnen um die Jahrtausendwende. Neben Olympia-Gold 1998 im Sprint über 7,5 Kilometer von Nagano gewann sie in den Jahren 2000, 2001 und 2003 mit der Mannschaft Gold bei Weltmeisterschaften sowie 2000 einmal WM-Silber im Massenstart. 

Hinzu kommen neun Siege bei Weltcuprennen. Nach Ende ihrer aktiven Karriere 2003 arbeitete sie als Professorin an der Sportfakultät der Staatlichen Universität im sibirischen Tjumen.

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Agenturen, mafa  | 

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