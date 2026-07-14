Große Trauer im Wintersport: Olympiasiegerin verstorben

Die Biathlon-Olympiasiegerin von 1998, Galina Kuklewa, ist im Alter von 53 Jahren gestorben.

„Der Verband der Biathleten Russlands spricht den Angehörigen, Freunden, Kollegen und Schülern Galina Alexejewnas sein tiefstes Beileid aus“, heißt es in einer Verbandsmitteilung. Nach Angaben russischer Medien litt Kuklewa seit langer Zeit an einer Krebserkrankung.