Fußballerinnen fordern Regeländerung für Menstruationspause

Seit Kurzem gibt es eine Initiative in Österreich: Die Vorarlbergerin Nadine Jochum setzt sich mit Mitstreiterinnen dafür ein, im Frauenfußball eine neue Regel durchzusetzen. „Period out“ nennt sie die Initiative. Es geht dabei um ein Handzeichen, das dem oder der Unparteiischen signalisiert, dass eine Spielerin während des Matches das Spielfeld verlassen will, um Tampon, Menstruationstasse oder Binde zu wechseln bzw. zu leeren. Das Spiel liefe dabei ohne Unterbrechung weiter.

Jochum, die selbst beim Verein Paulaner Wieden in der 1. Klasse in Wien spielt, stellte bereits einen Regelantrag an den ÖFB, der sehr offen reagiert habe, sie aber an das IFAB weiterverwies, das FIFA-Gremium, das für Regeländerungen zuständig ist.