Zweitligist Lustenau ist der erste Finalist im ÖFB-Cup

Es sollte das Tor sein, das den Vorarlbergern die Tür zum Finale am 1. Mai Klagenfurt öffnete. Wie schon in der Saison 2010/’11 steht Austria Lustenau als Zweitligist im Endspiel, damals gab es gegen Ried eine 0:2-Niederlage. Es war bis zum gestrigen Tag das letzte große sportliche Rufzeichen der Austria, die seit zwei Jahrzehnten nur mehr in der zweithöchsten Liga am Ball ist und längst im Schatten von Altach steht.

Der Einzug ins Endspiel war verdient, denn die Lustenauer waren die abgeklärtere Mannschaft. Auch weil die Hausherren die erfahreneren Spieler in den Reihen hatten und mit ihrer Zweikampfstärke und Kompromisslosigkeit den deutlich jüngeren Wacker-Fußballern die Spielfreude nahmen. Richtig gefährlich wurden die Innsbrucker nur bei einer Doppelchance von Taferner und Zaizen in der Anfangsphase (11.). So hatten die Vorarlberger dann leichtes Spiel, die Führung über die Zeit zu bringen und zum Jubel der Fans den zweiten Finaleinzug in der Vereinsgeschichte perfekt zu machen.