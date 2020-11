Zwei Pflichtsiege: Österreichs komplizierter Weg zur U-21-EM

Aus Linz, nach einer keineswegs optimalen Vorbereitung, ist das U-21-Team in die Türkei geflogen. Doch nicht mit dabei in Samsun ist Yusuf Demir. Der Jungstar von Rapid musste laut ÖFB kurzfristig "verletzungsbedingt absagen". Der 17-Jährige war erst vor einer Woche aus der Corona-Quarantäne entlassen worden.

Ab 18 Uhr (ORF Sport+ live) zählen nach acht Absagen und allen Corona-Sorgen zum Trotz nur noch Siege: Österreich muss in der Türkei und am Dienstag (20.25 Uhr) gegen Andorra gewinnen. Nur so kann der Last-Minute-Sprung auf den Zug zur Endrunde 2021 mit 16 Startern in Ungarn und Slowenien noch gelingen.

Rechnung mit Unbekannten

Warum eigentlich? Neben den beiden Gastgebern sind die neun Gruppensieger und die fünf besten Zweiten qualifiziert. Gestrichen aus dem Ranking der jeweils Zweiten werden die Spiele gegen die Tabellenletzten.

In Österreichs Gruppe 3 dominiert England, mit einem Sieg in der Türkei wäre das Team von Werner Gregoritsch fix Zweiter.