Zwei österreichische Fußballer in der Schweiz im Team der Runde

Dem Ex-Rapidler Boris Prokopic wurde dabei eine "auffällige Leistung attestiert", Manuel Sutter, der schon die ganze Profilaufbahn in der Schweiz spielte, wurde dafür gelobt, immer da zu stehen, "wo er sein muss." Mit dem Duo durfte sich noch ein weiterer Österreicher über den gelungenen Saisonauftakt freuen: Der Vorarlberger Sebastian Santin, der im Sommer von WSG Tirol ins Fürstentum gewechselt ist, kam in den Schlussminuten zum Einsatz.

Beim Gegner FC Basel saß Neuzugang Heinz Lindner nur auf der Bank. Die erste Saisonpartie hat aber seine Chancen erhöht, schon bald beim Traditionsklub im Tor zu stehen. Einsergoalie Djorde Nikolic leistete sich vor dem Treffer von Sutter einen kapitalen Bock und steht bereits in der Kritik. Gut möglich, dass Lindner schon am Donnerstag im Europa-League-Qualifikationsmatch gegen Anorthosis Famagusta (Zypern) in die Startelf rutscht.