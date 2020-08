Zwei Österreicher als Stöger-Assistenten

Die Grundsatzentscheidung wurde mit der Bestellung von Peter Stöger zum Trainer schon getroffen, bis Ende der Woche gilt es nun, das komplette Trainerteam zusammenzustellen.

Denn am Freitag starten die Violetten mit den medizinischen Checks in die neue Saison, zu diesem Zeitpunkt sollte klar sein, wer Stöger künftig zur Seite steht. Fakt ist, es werden zwei Österreicher sein. „Es werden schon Namen kolportiert, und dann gibt es noch den einen oder anderen zusätzlich“, verrät Stöger. In der Verlosung sind jedenfalls Andreas Ogris und Roman Mählich.

In dieser Woche sollen auch die Aufgabenbereiche von Alexander Bade, bisher Sportkoordinator, und Sportdirektor Ralf Muhr neu definiert werden. Muhr hat sich während der Corona-Zeit in organisatorischen Dingen sehr verdient gemacht.