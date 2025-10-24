Personelle Änderungen bei Salzburg: Ex-Teamspieler verstärkt Trainerstab

Der Vertrag mit Co-Trainer Jens Wissing wurde laut Klub-Angaben einvernehmlich aufgelöst. Der Deutsche habe Salzburg demnach auf eigenen Wunsch verlassen . An seiner Stelle rückt ein alter Bekannter in das Betreuerteam auf: Zlatko Junuzovic wird den Trainerstab verstärken.

Nach der Niederlage in der Europa League am Donnerstag gegen Ferencvaros gab Red Bull Salzburg am Freitag eine personelle Änderung im Trainerstab bekannt.

"Freue mich riesig": Junuzovic verstärkt Salzburger Trainerstab

Junuzovic, der insgesamt 123 Pflichtspiele für die Mozartstädter bestritt, war zuletzt in der Scouting-Abteilung von Salzburg tätig. Bis zur Bestellung einer neuen sportlichen Leitung wird der 38-Jährige im Team von Trainer Thomas Letsch mitarbeiten und auch für eine enge Abstimmung mit der Red Bull Fußball Akademie zuständig sein.

CEO Stephan Reiter zu der personellen Änderung: "Zlatko Junuzovic hat in unserem Klub mittlerweile schon etliche Jahre Erfahrung auf verschiedenen Positionen sammeln können. Wir denken, dass jetzt ein sehr guter Zeitpunkt ist, ihn ins Betreuerteam unserer Kampfmannschaft zu holen, wo er sein langjähriges, umfangreiches Know-how einbringen kann. Zugleich wollen wir uns bei Jens Wissing für seine Arbeit bedanken und wünschen ihm viel Erfolg auf seinem weiteren Weg!"

Zlatko Junuzovic über seine neue Aufgabe: "Ich freue mich riesig über meine neue Aufgabe und werde alles dafür tun, dass wir mit dem FC Red Bull Salzburg erfolgreich sind. Für mich ist das eine große Chance, auf hohem Niveau zu lernen und zugleich meine Erfahrungen ins Team einzubringen."