Ibrahimovic schießt Milan mit einem Doppelpack an die Spitze

Nach Jahren der Eintönigkeit scheint die Serie A Glanz zurückgewonnen zu haben. Dazu hat freilich auch das Engagement von Cristiano Ronaldo bei Juventus, oder die Rückkehr von Zlatan Ibrahimovic zur AC Milan beigetragen. Gerade die wiedergefundene Stärke der Mailänder Klubs ist nach neun Jahren in Serie mit demselben Meister so etwas wie das Salz in der Minestrone. Juventus Turin droht entthront zu werden.

Der Rekordmeister hat als Fünfter nun bereits zehn Punkte Rückstand (bei einem Spiel weniger) auf AC Milan. Die Mailänder holten sich Montagabend vom Stadtrivalen Inter die Tabellenführung zurück. Milan siegte in Cagliari 2:0, Matchwinner war Altstar Zlatan Ibrahimovic mit einem Doppelpack.