Zinedine Zidane nicht mehr Trainer von Real Madrid

Zinedine Zidane ist nicht mehr Trainer von Real Madrid. Der Franzose gab seinen Abschied am Donnerstag auf einer Pressekonferenz bekannt. Bei seinem Abschied meinte er gegenüber den spanischen Medien: "Alles verändert sich, und deshalb habe ich diese Entscheidung getroffen." Über seine Nachfolge ist noch nichts bekannt.

"Ich liebe diesen Verein, und ich denke, dieses Team muss weiterhin gewinnen. Aber ich glaube, es braucht eine Veränderung, eine andere Stimme, eine andere Arbeitsweise." Real-Präsident Florentino Perez bezeichnete es als "eine völlig unerwartete Entscheidung, heute ist ein trauriger Tag."

Zidane hatte bei Real Anfang 2016 das Ruder übernommen und es mit den Madrilenen erstmals geschafft, zwei Mal in Folge die Champions League zu gewinnen. Erst vor fünf Tagen legte er den dritten Triumph in Serie in der Königsklasse nach. Zudem konnte er zweimal die FIFA-Klubweltmeisterschaft sowie den UEFA-Super-Cup gewinnen und Madrid zu einem Titel in der Primera Division führen.