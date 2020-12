Zeit für Wunderwuzzis: Maradona und andere Ausnahmekönner

So hat der deutsche Ex-Weltmeister (Matthäus wird im März 60) soeben wieder an den legendären Sololauf von Maradona (starb im November kurz nach seinem 60er) bei der WM 1986 in Mexiko City erinnert. Als Diego in handg’stoppten 11,7 Sekunden von der Mittellinie weg fünf Engländer abschüttelte, ehe er für Argentinien traf. Damit lag er nur knapp über der aktuelleren Bestmarke von Lionel Messi, der für ein ähnliches Kunststückerl gar nur 11,2 benötigte.